Prozessbeginn im Mordfall Lübcke: Für Familie „schwer erträglich“

Die Anklage konnte erst gegen Ende verlesen werden, denn kurz nach Verhandlungsbeginn forderten die Verteidiger des Hauptangeklagten schon eine Aussetzung der Verhandlung, weil der Gesundheitsschutz wegen Corona nicht gewährleistet würde. Zudem stellten sie einen Befangenheitsantrag gegen den Richter – der erste Prozesstag im Mordfall Walter Lübcke war ein zäher.

Begonnen hat er mit großem Andrang: Wegen der Pandemie waren nur wenige Zuseher und Journalisten zugelassen. Einige standen schon in der Nacht Schlange vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Dort saß Stephan E., 46 Jahre, auf der Anklagebank. Neben dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU), der sich für einen humangen Umgang mit Geflüchteten einsetzte, ist er auch wegen eines Mordversuchs an einem irakischen Asylbewerber und Verstößen gegen das Waffenrecht angeklagt.