Proteste im Iran: Polizei warnt vor "bewaffneten Aufständen"

Die Polizei im Iran spricht im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten gegen die Staatsführung von drohenden "bewaffneten Aufständen" - und deutet damit eine härtere Gangart gegen Demonstranten an.

Die Proteste würden immer gewaltsamer. "Wir werden nicht zulassen, dass die Feinde dieses Landes zivile Proteste in Unruhen und bewaffnete Aufstände verwandeln und werden bis zum letzten Atemzug Land und Volk schützen", so ein Polizeisprecher laut der staatsnahen Agentur FARS.

Die vor allem von einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation ausgelösten Proteste dauern inzwischen seit sieben Tagen an. Wie schon bei früheren Protestwellen hält sich die Regierung erneut mit genauen Informationen zurück. Dennoch berichteten auch staatliche Medien von "politischen Unruhen" mit bisher mindestens zehn Todesfällen und 30 Festnahmen. Aktivisten zufolge liegen die tatsächlichen Zahlen deutlich höher, da sich die Unruhen auf das ganze Land ausgeweitet haben.