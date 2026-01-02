Ausland

Proteste im Iran: Trump droht bei Gewalt mit US-Eingreifen

Trump zu Niederschlagung friedlicher Proteste in Teheran: "Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit."
02.01.26, 09:57
US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. 

Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Unruhen im Iran - Trump: "Stehen bereit"

"Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit", schrieb Trump auf dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Die Unruhen hatten am Sonntag ⁠mit Protesten der Besitzer kleiner Geschäfte gegen die hohe Inflation und den Verfall der Währung begonnen und sich seitdem im ganzen Land ausgebreitet. 

Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern an. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 ⁠Prozent und den Folgen tagelanger Luftangriffe Israels und der USA im Juni des Vorjahres leidet.

