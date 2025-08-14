Griechenland: Proteste gegen israelisches Kreuzfahrtschiff

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Griechenland haben rund 500 Menschen im Hafen von Piräus gegen die Ankunft eines Kreuzfahrtschiffs mit israelischen Touristen an Bord demonstriert. Demonstranten fordern Staat Palästina anzuerkennen Linke Gruppierungen und Gewerkschaften sowie die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) hatten zu dem Protest aufgerufen.

Die Demonstranten kritisierten Israels Vorgehen im Gazastreifen. Von der griechischen Regierung forderten sie, jegliche militärische, politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Israel einzustellen und einen Staat Palästina anzuerkennen. Kritik an den Demonstrationen und Zusammenstöße mit der Polizei Die Bereitschaftspolizei hielt die Demonstranten von dem Pier fern, an dem das Schiff anlegte.