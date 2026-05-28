Bei Pride-Parade in Rom: Jüdische LGBTQ+-Gruppe ausgeschlossen

Die Veranstalter des diesjährigen Rome Pride hat Italiens einzige jüdische LGBTQ+-Organisation "Keshet Italia" von der Teilnahme mit einem eigenen Wagen ausgeschlossen. Hintergrund ist ein Streit über die Haltung der Organisation zum Gaza-Krieg. Zwar stehe die Parade grundsätzlich allen offen, die sich den Werten der Pride-Bewegung verbunden fühlten. Für einen offiziellen Wagen müsse jedoch die politische Plattform der Veranstaltung mitgetragen werden, so die Veranstalter.

Keine klare Distanzierung von Israels Vorgehen im Gazastreifen

Kritisiert wurde, dass sich "Keshet Italia" nach Ansicht der Veranstalter nicht klar genug vom Vorgehen Israels im Gazastreifen distanziert habe. Zudem habe die Organisation in einer Stellungnahme sprachliche Unterscheidungen getroffen, die von Rome Pride als inakzeptabel bewertet wurden. "Keshet Italia" beklagte einen politisch motivierten Ausschluss. Die Organisation erklärte, Rome Pride habe "die Maske fallen lassen".