Pressestimmen: "Verrückte Strategie" Junckers hatte Erfolg

"Berlingske" (Kopenhagen): "Glücklicherweise hat die EU politische Führungsstärke bewiesen, indem sie sich nicht hat aufregen lassen von der ungewöhnlichen Art des amerikanischen Präsidenten, mit den wichtigsten Alliierten seines Landes zu sprechen. Stattdessen hat es EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geschafft, Donald Trump zur Vernunft zu bringen. Der Ton hat sich verändert von "Feind" zu "bester Freund", der Wangenküsse, Umarmungen und freundliche Worte bekommt."

"La Vanguardia" (Madrid): "Der Handelskrieg ist nicht zu Ende, aber wenigstens hat er an Intensität verloren. Nach den Attacken und der Verachtung von Trump gegen die europäischen Partner in den vergangenen Wochen ist das zweifellos eine gute Nachricht. Man darf aber die unvorhersehbaren Sinneswandel des US-Präsidenten nicht vergessen. Er hatte ja zum Beispiel jüngst gesagt, er habe mit China eine Handelsübereinkunft erzielt, um wenig später zurückzurudern. Trump ist zudem weiter denn je von Europa entfernt, sowohl in wirtschaftlichen als auch in diplomatischen und Sicherheitsfragen. Trumps Verteidigung des Protektionismus ist das genaue Gegenteil des multilateralen Liberalismus, für den Europa eintritt. Es sieht so aus, als ob die USA und Europa die Friedenspfeife angezündet haben. Aber man muss nun von den Worten zur Tat schreiten. Und in Handelsfragen ist keine Verhandlung einfach."

"Latvijas Avize" (Riga): "Natürlich müssen die in allgemeinen Phrasen beschriebenen Schritte noch geklärt und spezifiziert werden. Die Pläne sind nur skizziert, da Juncker kein Mandat hatte, eine formelle Vereinbarung einzugehen. Sein Ziel war es, einen Prozess einzuleiten, den einige Beobachter etwas übertrieben als Waffenstillstandsverhandlungen bezeichneten, und einen lebendigen Dialog aufrechtzuerhalten. Im Moment scheint es, dass die Aufgabe mit Erfolg erfüllt ist. Darauf lassen auch die ersten Bewertungen hindeuten. Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte den sich abzeichnenden "Durchbruch", der "den Handelskrieg verhindern und Millionen von Arbeitsplätzen retten kann". Doch die Stimmung im Weißen Haus ist eher launisch und wechselhaft. Im Frühjahr schlossen die USA ebenso optimistisch einen "Waffenstillstand" mit China, der immer noch keinen Bestand hat."