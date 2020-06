Afghanen trotzen der Gewalt mit ihrer Stimme

Niedringhaus (48) und Gannon (60) hatten jahrelange Erfahrung in der Region und anderen Konfliktgebieten. 2005 gewann Niedringhaus gemeinsam mit einem Team von AP-Fotografen den Pulitzer-Preis für ihre Berichterstattung im Irak. Auch Gannon bekam für ihre Arbeit zahlreiche Preise.

Die Taliban - die Angriffe auf die Wahlen angekündigt hatten - wiesen jede Verantwortung für den Mord zurück. Auch die deutsche Regierung schaltete sich in den Fall ein. Die deutsche Botschaft in Kabul sei "mit Nachdruck um Aufklärung bemüht", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Die beiden Reporterinnen waren zur Berichterstattung über die afghanische Präsidentenwahl an diesem Samstag nach Khost (Chost) gereist. Der von afghanischer Armee und Polizei gesicherte Konvoi, in dem sie unterwegs waren, lieferte laut AP Wahlzettel an Wahllokale aus.