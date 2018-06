Post von Kim Jong-un für Trump kam in Riesenkuvert

Es ist in der Tat ein riesiges Kurvet, das Donald Trump von Kim Jong-un erhielt. Was den Inhalt betrifft, gab es ein kleines Verwirrspiel.

Es sei ein "sehr nettes" und "sehr interessantes" Schreiben, sagte der US-Präsident nach der Verabschiedung des nordkoreanischen Gesandten. Zum Inhalt selbst wollte der amerikanische Präsident allerdings nichts sagen. Wenige Minuten später kamen die Nachfragen der Journalisten, was denn in dem Brief stehen würde und ob Trump Kim bereits eine Antwort geschickt habe.