Trump und Kims Schreiben: "Habe Brief gar nicht geöffnet"

Es sei ein "sehr nettes" und "sehr interessantes" Schreiben, sagte der US-Präsident nach der Verabschiedung des nordkoreanischen Gesandten. Zum Inhalt selbst wollte der amerikanische Präsident allerdings nichts sagen. Wenige Minuten später kamen die Nachfragen der Journalisten, was denn in dem Brief stehen würde und ob Trump Kim bereits eine Antwort geschickt habe.

Trumps Antwort: "Ich habe den Brief gar nicht geöffnet." Demnach habe er einen Mitarbeiter seines Stabs gefragt, ob er das Schreiben öffnen solle, als Antwort aber erhalten, er könne den Brief später lesen. "Es könnte eine größere Überraschung für mich werden", so Trump weiter. Später teilte dann ein Berater mit, dass Trump den Brief inzwischen gelesen habe.