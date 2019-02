"Politische Justiz" vor Spaniens Höchstgericht?

„Politische Justiz“ tönte ein Anwalt im Gerichtssaal, „brutale Unterdrückung“ die Demonstranten draußen auf der Straße. Am Dienstag begann vor dem Madrider Höchstgericht der Prozess gegen zwölf Vertreter der abgesetzten Regionalregierung der Region Katalonien. Und die – ebenso wie ihre Rechtsvertreter und Unterstützer – ließen von Anfang keine Gelegenheit aus, um das Verfahren als politisch motiviert darzustellen und die Unabhängigkeit der spanischen Justiz in Abrede zu stellen.

„Rebellion“, „Aufruhr“, aber auch „Veruntreuung“ sind die wichtigsten Punkte der Anklage gegen die Separatisten. Es geht um das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens, das diese im Oktober 2017 abgehalten haben – ungeachtet des Verbots durch das spanische Höchstgericht. Nachdem man wenige Wochen später diese Unabhängigkeit im Parlament in Barcelona erklärt hatte, griffen Spaniens Justiz und die Zentralregierung ein: Die Regierung in Barcelona wurde abgesetzt, deren führende Vertreter in Untersuchungshaft genommen. Einige, darunter auch der ehemalige Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, setzten sich ins Ausland ab.