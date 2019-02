Katalonien-Krise: Mit Anlauf in die politische Sackgasse

Der spanische Regierungschef Sanchez hat nicht viel politischen Spielraum für Verhandlungen. Er führt eine Minderheitsregierung und muss demnächst ein Budget durchs Parlament bringen. Das kann ihm nur gelingen, wenn ihn die Abgeordneten aus Katalonien unterstützen. Doch die verlangen dafür Verhandlungen nach ihren Spielregeln.

Auf der anderen Seite erhöht Spaniens rechte Opposition ständig den Druck. Man müsse endlich Schluss machen mit den Zugeständnissen an die Katalanen. Die Unabhängigkeitsbewegung sei ein Fall für die Gerichte , ihre Anführer müssten verurteilt und ins Gefängnis gesteckt werden.

Am meisten Öl ins Feuer gießt derzeit eine neue rechtsradikale Partei namens Vox. Sie hat bei Regionalwahlen in Andalusien Ende des Vorjahres 15 Prozent der Stimmen erzielt. Für Spanien ein historischer Umbruch, hielt man doch in dem bis 1975 vom faschistischen Diktator Franco beherrschten Land den Erfolg einer so weit rechts stehenden Partei für undenkbar. Jetzt drängen alle Rechtsparteien auf Neuwahlen in Spanien, bei denen sie laut Umfragen gemeinsam eine Mehrheit erzielen könnten