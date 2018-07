Sozialversicherung: „Politik soll Bevormundung sein lassen“

Biach sagt, die Ereignisse der letzten Woche hätten ihn „nicht sehr glücklich“ gestimmt: „Mit dem Ausgabenstopp-Gesetz wurde ein großes Misstrauen ausgesprochen. Es kann jeder in unsere Gebarungen blicken, wir bilanzieren über die Jahre positiv und sind stolz, trotzdem immer neue Leistungen zu bieten. Einen Eingriff in die Selbstverwaltung, der die Handlungsfähigkeit einschränkt, wollen wir nicht.“

So wurde ein Projekt, das pro Jahr sieben Millionen Euro spart – die Verlegung des UKH auf das Gelände des LKH in Klagenfurt – von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein gestoppt. Auch der weitere Ausbau der Primärversorgungszentren stehe in Frage, ebenso neue Verträge mit den Ärzten in den Bundesländern. Biach an die Adresse der Bundesregierung: „Die Politik soll sich von dieser Bevormundung so schnell wie möglich wieder verabschieden.“