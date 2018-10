Polens Premier Morawiecki: "Werden auf Rettungsflöße schießen"

Polens Premier Mateusz Morawiecki von der Regierungspartei Prawo i Sprawiedliwość ( PiS) gerät in Erklärungsnotstand. Das Onlineportal onet.pl veröffentlichte am Dienstag eine Tonbandaufnahme aus dem Frühling 2013. Morawiecki, damals im Umkreis der polnischen Liberalen aktiv, war damals Vorstandsvorsitzender der Bank Zachodni WBK und Mitglied im polnischen Wirtschaftsrat. Auf den Aufnahmen sind größtenteils Businessgespräche über Banken und Geschäftspartner zu hören.

Morawiecki offenbart darin seine Ansichten zu ökonomischen Krisen und hohen wirtschaftlichen Erwartungen der Bevölkerung. Ein Mittel um diese wieder zu senken, wäre Krieg: "Wir wollen ihn nicht, [...] aber er verändert die Perspektive für fünf Minuten." Über den Nutzen eines Krieges für die Wirtschaft sagt er: "Als die Leute für eine Schüssel Reis geschuftet haben, wie während des Zweiten Weltkrieges und danach, hat sich die Wirtschaft ganz erholt." Für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande findet er lobende Worte, sie würden eine niedrige Erwartungshaltung bei der Bevölkerung gut "managen". "In den letzten 50 Jahren haben die Leute gedacht, dass es immer besser werden wird, wir länger leben, dass die Renten hoch, das Gesundheitswesen und Bildung umsonst sein würden."

Schon damals prophezeite Morawiecki die Migrationskrise aufgrund von Missverhältnissen in den Entwicklungsständen - und liefert seine ganz eigenen Lösungsansätze: "In Nigeria gibt es mehr Personen unter 17 Jahren als in ganz Europa, Russland mitgerechnet. Irgendwann werden sie etwas machen, irgendwann werden sie kommen. Die ganzen iPhones zeigen ihnen, wie man hier und dort lebt. Was machen wir mit den Flotillen an Rettungsflößen? [...] Wir werden schießen, werden sie wegstoßen."