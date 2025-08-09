Polen: Neuer Präsident Nawrocki bekam Einladung ins Weiße Haus

Polens neuer rechtskonservativer Staatschef Karol Nawrocki hat nach Angaben seines Büros eine Einladung ins Weiße Haus bekommen.

US-Präsident Donald Trump habe Nawrocki per Gratulationsschreiben zu einem Arbeitsbesuch am 3. September eingeladen, schrieb Nawrockis Kanzleichef Pawel Szefernaker auf der Plattform X. Nawrocki ist sein Amt am Mittwoch angetreten.