Spionage in Polen: U-Haft für drei mutmaßliche russische Saboteure

Der polnische Geheimdienst hat drei mutmaßliche Agenten festgenommen, die für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben sollen. Es handle sich um drei polnische Staatsbürger im Alter von 48 bis 62 Jahren, teilte Polens Geheimdienstkoordinator Tomasz Simoniak mit. Sie kamen für drei Monate in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes ABW deuten sichergestellte Beweismittel darauf hin, dass die Verdächtigen aktiv an der Beschaffung von Mitteln für den Kauf von Ausrüstung für die russische Armee beteiligt waren. Auch sollen sie im Auftrag eines russischen Staatsbürgers Details zur Stationierung von NATO-Truppen in Polen ausgespäht haben.