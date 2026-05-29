Ukraine-Polen-Konflikt: Polen empört über Benennung von ukrainischer Einheit

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat in Polen für Empörung gesorgt, indem er eine Militäreinheit nach der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) benannte. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg für Massaker an Polen verantwortlich. Polens Regierungschef Donald Tusk erklärte am Freitag, die Entscheidung "verletzt unsere historische Sensibilität". Präsident Karol Nawrocki schlug vor, Selenskij die höchste polnische Auszeichnung, den Orden Weißer Adler, abzuerkennen.

Die UPA galt in den 1940er Jahren als militärischer Arm der Partei ukrainischer Nationalisten (OUN). Bei den von 1943 bis 1945 begangenen Massakern töteten UPA-Mitglieder bis zu 100.000 ethnische Polen in der Region Wolhynien. Die Region gehörte bis 1939 zu Polen. Durch den Hitler-Stalin-Pakt wurden sie damals der ukrainischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Heute liegt sie im Nordwesten der Ukraine.

In ihrem Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit von der Sowjetunion kollaborierten OUN und UPA im Zweiten Weltkrieg zeitweise mit Hitler-Deutschland. Die Mitglieder von OUN und UPA werden in der heutigen Ukraine als Helden verehrt. 2024 hatte Uneinigkeit über das Massaker von Wolhynien zu diplomatischen Streitigkeiten zwischen Kiew und Warschau geführt. Die polnische Regierung ist ein vehementer Unterstützer der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.