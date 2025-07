PKK legte Waffen nieder: Das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes?

Seit 26 Jahren sitzt Abdullah Öcalan wegen Hochverrats bereits im Gefängnis. Diese Woche sah und hörte ihn die Welt seit 1999 zum ersten Mal wieder – in einem Video, aufgenommen in der Haftanstalt auf der türkischen Insel Imrali im Marmarameer.

Was der heute 76-jährige Chef der in mehreren Ländern verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK seinen Anhängern darin mitteilte, knüpfte an seine Botschaft an, die Mitglieder der prokurdischen DEM-Partei schon zu Jahresbeginn vorgelesen hatten: Der bewaffnete Kampf der PKK gegen den türkischen Staat müsse beendet werden. Und die PKK sich auflösen, was diese im Mai auch offiziell verkündet hat.