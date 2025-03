Wegen PKK-Auflösung: Flüchtlingsstrom nach Europa möglich

© Reuters/HANDOUTEtwas mehr als 15 Jahre ist es her, dass Öcalan auf dem Weg zum Flughafen der kenianischen Hauptstadt Nairobi von türkischen Agenten festgenommen wurde. "Willkommen in der Türkei", sollen sie gesagt haben, als sie den PKK-Chef am 15. Februar 1999 in einen wartenden Jet brachten.