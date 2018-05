Ping-Pong um Gipfel, den Trump vielleicht doch will

„Wir sprechen gerade mit ihnen. Es könnte sogar noch der 12. sein.“ Donald Trump macht es den Beteiligten im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel nicht leicht. Nach seiner abrupten und überraschenden Absage des für 12. Juni in Singapur geplanten Treffens am Donnerstag ruderte er einen Tag später mehrmals zurück – bis er wieder beim ursprünglichen Termin ankam.

Wenige Stunden zuvor dominierte noch die weltweite Ernüchterung über die Absage des US-Präsidenten. Er sei als „Dealmaker“ gescheitert, kommentierten Medien von Japan über Europa bis Amerika. Kritik hagelte es schließlich vor allem an der Vorbereitung des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, die sich in den vergangenen Monaten mit Drohgebärden und dann wieder Worten der Versöhnung beworfen hatten. Zu unklar, zu unterschiedlich seien die Vorstellungen, die die beiden Alpha-Männchen der internationalen Politik von dem Gipfeltreffen haben. „Die Zielsetzungen sind sehr unterschiedlich“, sagt Korea-Experte Rainer Dormels von der Uni Wien zum KURIER. Kim will schrittweise abrüsten, keine Atomversuche mehr machen. Trump will, dass Nordkoreas gesamtes Atomwaffenarsenal abgebaut wird. Erst dann sei die USA bereit zu wirtschaftlicher Kooperation.