Weitere prominente Festnahme wegen der Epstein-Affäre in Großbritannien: Der frühere Minister Peter Mandelson ist am heutigen Montag in London wegen des Vorwurfs des "Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt" festgenommen worden, berichten britische Medien. Der 72-Jährige war bereits im September als britischer Botschafter in den USA abberufen worden, als Details über seine Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein bekannt geworden waren.

Die Londoner Polizei nannte den Namen Mandelsons nicht, sondern berichtete lediglich von der Festnahme eines "72-jährigen Mannes". Die Sender BBC und Sky News zeigten Aufnahmen, wie Mandelson von seinem Wohnsitz in London weggefahren wurde.