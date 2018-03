Perus Präsident nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten

Der wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck geratene peruanische Staatschef Pedro Pablo Kuczynski ist zurückgetreten. Damit kam er einem für diesen Donnerstag geplanten Amtsenthebungsverfahren im Parlament zuvor. Dieses Verfahren hatte die Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori, Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori, angestoßen.

Nun soll Vizepräsident Martin Vizcarra das höchste Staatsamt des südamerikanischen Landes übernehmen. Der 55-jährige Ingenieur ist gleichzeitig auch Botschafter in Kanada. "Ich kehre nach Peru zurück, um mich dem Land zur Verfügung zu stellen, das Mandat der Verfassung achtend", schrieb Vizcarra auf seinem Twitteraccount am Mittwochabend (Ortszeit). Nach Medienberichten wollte er am Donnerstag den Flug in die Heimat antreten. Die Vereidigung Vizcarras könne am Freitag stattfinden, erklärte der Parlamentsvorsitzende Luis Galarreta.

"Keine andere Wahl"

Der direkt vom Volk gewählte Kuczynski warf der Opposition bei seiner Rücktrittsankündigung im Fernsehen vor, ihm keine andere Wahl gelassen zu haben. Die Opposition mit einer Mehrheit der Sitze im Parlament habe vom ersten Tag seiner Amtszeit an die Regierungsarbeit blockiert, klagte der 79-jährige Sohn eines deutschen Tropenarztes. "Die politische Auseinandersetzung hat ein Klima der Unregierbarkeit erzeugt, in dem wir nicht weiterarbeiten können", fügte er hinzu.