Wahlen in Thailand: Schwester des Königs tritt nicht an

Nach der Kritik von Thailands König Maha Vajiralongkorn kandidiert seine Schwester doch nicht bei der Parlamentswahl im März. Die Partei Thai Raksa Chart zog die Kandidatur von Prinzessin Ubolratana für das Amt der Ministerpräsidentin am Samstag zurück. Der König hatte die Kandidatur als "unangemessen und verfassungswidrig" kritisiert.

Prinzessin versus Militär

Die Prinzessin bedankte sich bei ihren Anhängern für die bisherige Unterstützung. Die Prinzessin hatte am Freitag überraschend angekündigt, sich bei der Parlamentswahl am 24. März als Premierministerin zu bewerben. Das gab es in der langen Geschichte des südostasiatischen Königreichs noch nie. Die 67-Jährige ist im Volk sehr populär.

Damit stellte sich Prinzessin Ubolratana gegen Thailands Generäle, die seit einem Militärputsch 2014 an der Macht sind. Die Prinzessin wäre die direkte Konkurrentin des amtierenden Regierungschefs Prayut Chan-o-Cha (64) gewesen. Der Putsch-General hatte einst versprochen, sich nach getaner Arbeit aus der Politik zurückzuziehen. Am Freitag gab er - wie erwartet - jedoch bekannt, dass er Premierminister bleiben will.

Getragen wurde die Kandidatur der königlichen Hoheit von einer Partei, die aus dem Umfeld der gestürzten Regierungschefin Yingluck Shinawatra kommt, der "Thai Raksa Chart" ("Partei der Nationalen Errettung"). Thailändische Medien sprachen von einer "Sensation".

Am Abend sprach König Maha Vajiralongkorn dann aber seiner Schwester praktisch das Recht ab zu kandidieren.