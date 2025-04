Papst Franziskus: Die berührenden letzten Worte des Pontifex

Papst Franziskus hat seinem Krankenpfleger Massimiliano Strappetti gedankt, der ihm ermöglicht hatte, am Ostersonntag an Bord eines Fahrzeuges eine letzte Runde auf dem Petersplatz zu drehen. "Danke, dass Sie mich auf den Platz gebracht haben", sind die letzten Worte von Papst Franziskus an Strappetti gewandt, wie vatikanische Medien berichteten. Der 56-jährige Römer war jahrelang der persönliche Krankenpfleger des Papstes.