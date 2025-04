Nach Papst-Tod: Vatikan veröffentlicht bislang unbekannten Text von Franziskus

Der Vatikan hat am Dienstag einen bislang unbekannten Text von Papst Franziskus veröffentlicht. In dem Vorwort zu einem Buch, das er am 7. Februar kurz vor seinem mehrwöchigen Spitalsaufenthalt verfasste, denkt der am Ostermontag verstorbene Papst über den Tod nach. "Der Tod ist nicht das Ende von allem, sondern der Anfang von etwas. Es ist ein neuer Anfang, (...) denn das ewige Leben, das liebende Menschen schon auf Erden (...) erfahren, ist der Anfang von etwas, das nicht enden wird. Und genau deshalb ist es ein 'neuer' Anfang, denn wir werden etwas erleben, was wir noch nie vollständig erfahren haben: die Ewigkeit", heißt es in dem Text des Papstes, der Kathpress vorliegt.