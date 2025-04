Papstwahl: Verurteilter Ex-Kardinal will an Konklave teilnehmen

Ein bei Papst Franziskus in Ungnade gefallener italienischer Kardinal, Angelo Becciu, beansprucht das Recht, am Konklave für die Wahl des neuen Pontifex teilzunehmen.

Der 76-jährige Becciu war sieben Jahre lang ein enger Vertrauter des Papstes als Nummer zwei im Staatssekretariat gewesen. Franziskus selbst hatte ihn zum Kardinal befördert. Im September 2020 jedoch - am Ende eines Gesprächs, dessen Inhalt nie enthüllt wurde - hatte Franziskus ihn gleichsam abgesetzt.

Beansprucht Teilnahme an Konklave

Becciu war am Ende des stürmischen Treffens mit Franziskus seiner Vorrechte als Kardinal enthoben worden. Nun beansprucht der Prälat seine Teilnahme am Konklave. Im Interview mit der Tageszeitung Unione Sarda behauptet der von der Insel Sardinien stammende Becciu, dass "es kein formales oder rechtliches Hindernis für meine Beteiligung am Konklave gibt". Becciu sagte auch, dass er von Sardinien, wo er sich über Ostern aufhielt, nach Rom abgereist sei.