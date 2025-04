Historische Einigung: USA dürfen Truppen am Panamakanal stationieren

Eine zwischen den USA und Panama getroffene Vereinbarung erlaubt die Stationierung von US-Truppen am Panamakanal .

Das am Mittwoch geschlossene Abkommen, das die Regierung von Panama am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte, ermöglicht den USA, Schulungen, Übungen und eine Reihe weiterer Aktivitäten an von Panama kontrollierten Standorten rund um den Kanal abzuhalten. Die Einrichtung von Militärstützpunkten wird wiederum ausgeschlossen.