Das Justizministerium teilte am Dienstag mit, Asif M. werde vorgeworfen, versucht zu haben, Mörder in den USA zu rekrutieren. Diese sollten den tödlichen Angriff auf den Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, Kassem Soleimani, rächen, heißt es in der Anklageschrift.

"Seit Jahren arbeitet das Justizministerium aggressiv gegen die dreisten und unnachgiebigen Bemühungen des Irans, Vergeltung an amerikanischen Amtsträgern für die Tötung des iranischen Generals Soleimani zu üben", erklärte Justizminister Merrick Garland. Der Verdächtige hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft einige Zeit im Iran verbracht. Er ist vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn wegen Auftragsmordes angeklagt. Ein Bundesrichter ordnete am 16. Juli seine Inhaftierung an, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.