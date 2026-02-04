Pakistan: Mehr als 250 Tote bei Angriffen von Aufständischen
Bei Angriffen von Aufständischen in der Unruheprovinz Belutschistan im Südwesten Pakistans sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen seit Samstag mehr als 250 Menschen getötet worden.
Bei den "laufenden Anti-Terror-Operationen" seien "197 Terroristen" getötet worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 36 Zivilisten und 22 Sicherheitskräfte seien zudem getötet worden.
Die Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) hatte sich in einer an AFP gesendeten Erklärung zu den Angriffen bekannt. Sie wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Die rohstoffreiche Provinz Belutschistan an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran wird regelmäßig von Gewalt erschüttert. Die Armee geht dort seit Jahrzehnten gegen separatistische Aufständische vor.
