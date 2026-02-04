Pakistan: Mehr als 250 Tote bei Angriffen von Aufständischen

Bei Angriffen von Aufständischen in der Unruheprovinz Belutschistan im Südwesten Pakistans sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen seit Samstag mehr als 250 Menschen getötet worden.

Bei den "laufenden Anti-Terror-Operationen" seien "197 Terroristen" getötet worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 36 Zivilisten und 22 Sicherheitskräfte seien zudem getötet worden.