ORF-Reporter Wehrschütz in Ukraine von Drohne angegriffen

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und sein Team sind während einer Recherche in der Ukraine von einer Drohne getroffen worden, schreibt Wehrschütz auf mehreren Social-Media-Plattformen. Der erfahrene Kriegsreporter befand sich mit seinem Kamerateam, Mitarbeitern der Hilfsorganisation Proliska und einer spanischen Journalistin in einem Fahrzeug nahe der Frontlinie. Das Team wollte in der Stadt Konstantinowka Evakuierungen filmen, die dort stattfinden, berichtet der ORF.

ORF-Reporter Christian Wehrschütz und sein Team wurden von einer Drohe angegriffen

Bei dem Angriff aus der Luft soll es sich Wehrschütz zufolge um eine Panzerabwehrrakete gehandelt haben. Er und seine Kollegen blieben unverletzt. "Zum Glück sind alle wohl auf", postet der Journalist zu mehreren Videos auf der Plattform Instagram. Darin ist zu sehen, wie er und sein Team nach der Warnung eines der Mitglieder fluchtartig aus dem Fahrzeug springen und Deckung suchen. Kurz darauf ist eine Explosion zu hören - das Geschoss schlägt ein. Rauch steigt aus dem stark zerstörte Wagen, mehrere brennende Trümmerteile und eine Stoßstange liegen auf der Straße.