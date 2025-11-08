ORF-Reporter Wehrschütz in Ukraine von Drohne angegriffen
ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und sein Team sind während einer Recherche in der Ukraine von einer Drohne getroffen worden, schreibt Wehrschütz auf mehreren Social-Media-Plattformen.
Der erfahrene Kriegsreporter befand sich mit seinem Kamerateam, Mitarbeitern der Hilfsorganisation Proliska und einer spanischen Journalistin in einem Fahrzeug nahe der Frontlinie. Das Team wollte in der Stadt Konstantinowka Evakuierungen filmen, die dort stattfinden, berichtet der ORF.
Bei dem Angriff aus der Luft soll es sich Wehrschütz zufolge um eine Panzerabwehrrakete gehandelt haben. Er und seine Kollegen blieben unverletzt. "Zum Glück sind alle wohl auf", postet der Journalist zu mehreren Videos auf der Plattform Instagram.
Darin ist zu sehen, wie er und sein Team nach der Warnung eines der Mitglieder fluchtartig aus dem Fahrzeug springen und Deckung suchen. Kurz darauf ist eine Explosion zu hören - das Geschoss schlägt ein. Rauch steigt aus dem stark zerstörte Wagen, mehrere brennende Trümmerteile und eine Stoßstange liegen auf der Straße.
Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro
Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 450 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden. In der ukrainischen Industriestadt Dnipro sind bei einem neuen russischen Drohnenangriff mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.
Die meisten Drohnen seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilt das Ministerium in Moskau am Samstag mit. Zudem wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Saratow nach Angaben des Regionalgouverneurs Roman Busargin zwei Menschen verletzt. Die Drohne habe ein Wohngebäude getroffen. Saratow, eine Industriestadt an der Wolga und rund 625 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde wiederholt vom ukrainischen Militär mit Drohnen angegriffen.
