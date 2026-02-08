Orbán bezeichnet die Ukraine als "Feind"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die von Russland angegriffene Ukraine als "Feind" bezeichnet. "Die Ukrainer müssen damit aufhören, in Brüssel dauernd zu verlangen, dass Ungarn von der billigen russischen Energie abgeschnitten wird", sagte der Rechtspopulist in einer Wahlkampfrede in der westungarischen Stadt Szombathely.

"Solange die Ukraine das tut, ist sie unser Feind", fügte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur MTI hinzu.