Orbán: USA gewähren Ungarn "finanziellen Schutzschild"

Die USA haben Ungarn nach Worten von Ministerpräsident Viktor Orban einen "finanziellen Schutzschild" zum Schutz seiner Wirtschaft und der Staatsfinanzen zugesagt.

"Sollte es externe Angriffe auf Ungarn oder sein Finanzsystem geben, haben die Amerikaner ihr Wort gegeben, dass sie in einem solchen Fall die finanzielle Stabilität Ungarns verteidigen würden", sagte Orban am Sonntag in einem Video, das von der Nachrichten-Webseite index.hu veröffentlicht wurde.