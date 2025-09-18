Zum 80er: Ein ÖVP-Klassentreffen für Wolfgang Schüssel

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Den 80. Geburtstag ihres ehemaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel wollte die ÖVP eigentlich bereits Anfang Juni feiern. Dann kam es zu dem Amoklauf in einer Grazer Schule, und alle Feierlichkeiten wurden abgesagt. Diese Woche war es am Dienstag nun aber so weit. In der Aula der Akademie der Wissenschaften versammelte sich jene ÖVP-Riege, die seit dem Jahr 2000 das Sagen hatte und hat. Darunter ehemalige Bundeskanzler wie Sebastian Kurz oder Alexander Schallenberg, ehemalige Vizekanzler wie Michael Spindelegger oder – überraschend für viele – Reinhold Mitterlehner. Und natürlich traf man auch Mitstreiter der ersten schwarz-blauen Regierung aus dem Jahr 2000, die Schüssel trotz heftigster Proteste, trotz Brüsseler Sanktionen und trotz der Donnerstagsdemos durchgezogen hatte. Da war damals ein besonders stoischer Umgang mit den Turbulenzen notwendig.

Gekommen waren aus diesem Regierungsteam etwa Ex-Innenminister Ernst Strasser, Staatssekretär Franz Morak, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik oder der damalige FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner. Letzterer und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) waren so ziemlich die einzigen Gäste, die nicht der ÖVP angehörten. (Wobei Schüssel in seiner Rede Fischer dann später besonders lobend hervorhob.) Ansonsten wirkte die Feier wie ein riesiges Klassentreffen von türkisen oder schwarzen Funktionären. Darunter natürlich auch Mitglieder des aktuellen Regierungsteams. An der Spitze Kanzler Christian Stocker. An seiner Seite die Minister Klaudia Tanner, Claudia Plakolm oder Gerhard Karner. Beeindruckt waren alle von der Frische, mit der Wolfgang Schüssel auf der Bühne auftrat und seinen Fingerzeig in Richtung Leistung und Familie platzierte. Und damit den Markenkern seiner Partei wieder in den Vordergrund rückte.