Österreicher lehnen dauerhafte US-Militärpräsenz im Land ab

Die Mehrheit der Österreicher (68,9 Prozent) ist gegen eine dauerhafte Präsenz US-amerikanischer Truppen im Land, das ergab eine Umfrage der Democracy Perception Index. Österreich steht damit an zweiter Stelle der ablehnenden EU-Staaten, nur in Schweden sind noch mehr Menschen (70,1 Prozent) gegen eine Stationierung des US-Militärs. Am anderen Ende des Spektrums steht Polen mit einer Mehrheit an Befürwortern (51 Prozent).

Neben Österreich: EU-Mehrheit gegen US-Militärpräsenz

Die Mehrheit der EU-Länder spricht sich gegen eine dauerhafte US-Militärpräsenz aus. Auch in Ungarn lehnen dies 68,5 Prozent, der dritthöchste Wert innerhalb der EU, ab. Zudem sieht die Mehrheit in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien die Vereinigten Staaten entweder als Konkurrenten oder als Bedrohung an.