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Ausland

Österreicher lehnen dauerhafte US-Militärpräsenz im Land ab

68,9 Prozent der Österreicher lehnen eine dauerhafte US-Militärpräsenz im Land ab. Österreich steht damit an zweiter Stelle der ablehnenden EU-Staaten.
15.05.2026, 12:59

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Philippines, US hold joint military exercises north of Manila

Die Mehrheit der Österreicher (68,9 Prozent) ist gegen eine dauerhafte Präsenz US-amerikanischer Truppen im Land, das ergab eine Umfrage der Democracy Perception Index. Österreich steht damit an zweiter Stelle der ablehnenden EU-Staaten, nur in Schweden sind noch mehr Menschen (70,1 Prozent) gegen eine Stationierung des US-Militärs. Am anderen Ende des Spektrums steht Polen mit einer Mehrheit an Befürwortern (51 Prozent).

Neben Österreich: EU-Mehrheit gegen US-Militärpräsenz

Die Mehrheit der EU-Länder spricht sich gegen eine dauerhafte US-Militärpräsenz aus. Auch in Ungarn lehnen dies 68,5 Prozent, der dritthöchste Wert innerhalb der EU, ab. Zudem sieht die Mehrheit in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien die Vereinigten Staaten entweder als Konkurrenten oder als Bedrohung an.

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Die Daten untermauern Polens Position als eines der pro-amerikanischsten Länder Europas, kommentierte das Nachrichtenportal Politico in einer Analyse. Mehr als die Hälfte der Polen befürworten eine dauerhafte US-Militärpräsenz, während nur 23 Prozent sich dagegen aussprechen.

Nur wenige Länder mit starker Zustimmung

Weltweit wurde nur in einer Handvoll Ländern eine starke Zustimmung zu den US-Stützpunkten verzeichnet, wobei Israel mit 48,9 Prozent an Befürwortern (gegenüber 27,7 Prozent Gegnern) weit vorne lag, gefolgt von Südkorea mit 41 Prozent zu 26,6 Prozent und Rumänien mit einem knapperen Ergebnis von 39,8 Prozent zu 37,3 Prozent.

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Die weltweite Umfrage wurde zwischen März und April in 98 Ländern durchgeführt, darunter 17 EU-Mitgliedstaaten.

Österreich
Agenturen, pres  | 

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