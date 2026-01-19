Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Berlin wegen der Vorbereitung eines schweren Anschlags und versuchter Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie weiterer Taten zu einer Jugend-Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Wie die "Kronen Zeitung" am Montag berichtete, wurde der Tschetschene in Österreich geboren und lebte hier auch mehrere Jahre. Zuletzt wohnte er mit der Mutter und drei Geschwistern in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam.

2024 habe der damals 18-Jährige begonnen, sich intensiv mit dem Islam auseinanderzusetzen und in der Folge im Internet zu radikalisieren, so das Kammergericht laut Mitteilung. Spätestens im Februar 2025 habe er sich entschlossen, einen Anschlag in Deutschland zu verüben. Laut Anklage zog er die israelische Botschaft als Ziel in Betracht. Er scheiterte aber bei der Beschaffung des Sprengstoffs. Zudem hatte der junge Mann laut Urteil Kontakt mit Mitgliedern des IS und hatte seine Ausreise aus Deutschland vorbereitet, um sich als Kämpfer in Afghanistan dem IS anzuschließen. Am 20. Februar 2025 wurde der Mann am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen.