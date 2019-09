Ober-Brexiteer provozierte mit Schläfchen

So furchtbar der Brexit und seine Folgen auch sein mögen - so wundervoll ist das britische Parlament. Das haben wir an dieser Stelle schon einmal betont. Dieser Tage kann man sich erneut ein Bild davon machen, wie lebendig der britische Parlamentarismus ist. Da wechselte am Dienstagabend urplötzlich ein Abgeordneter buchstäblich einfach so die Seiten, zwengte sich auf einen Sitzplatz in die dicht gefüllten Reihen der Opposition - und brachte mit dem unaufgeregten Sitzplatzwechsel mal eben die Regierung von Premier Boris Johnson um die Mehrheit im Parlament.