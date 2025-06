Schwere Rassismus-Krawalle in Nordirland

Auf Videos und Bildern in den sozialen Medien ist ein Brand in einem Freizeitzentrum in der Stadt Larne zu sehen. Maskierte Jugendliche haben demnach am Mittwochabend die Fenster des Gebäudes eingeschlagen. Reuters konnte die Echtheit der Aufnahmen zunächst nicht verifizieren.

In Ballymena, 33 Kilometer westlich von Larne, sperrte die Bereitschaftspolizei mit gepanzerten Fahrzeugen am Mittwochabend Straßenzüge. Ihnen gegenüber standen etwa 200 Personen. Zwei Steine wurden auf einen Polizeiwagen geworfen und eine Person trat gegen die Motorhaube eines Polizeiwagens, wie ein Zeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Über Lautsprecher forderte die Polizei die Menge auf, sich zu zerstreuen.