Wieso Nigel Farage Tory-Fänger wider Willen ist

Timing ist alles. Keine 72 Stunden, nachdem der frühere Schattenaußenminister Robert Jenrick in einem bemerkenswert aktiven Tag zunächst von Parteichefin Kemi Badenoch aus der konservativen Partei ausgeschlossen und anschließend von Nigel Farage in seiner Reform-UK-Partei aufgenommen wurde, folgte der nächste Abtrünnige.

Sonntagabend verkündete Andrew Rosindell, die Tories seien „unwiderruflich an die Fehler früherer Regierungen gebunden“ und nicht bereit, „wirkliche Verantwortung“ für schlechte Entscheidungen zu übernehmen. Auch er möchte künftig lieber an Nigel Farages Seite für die Zukunft seines Landes kämpfen.

Insgesamt haben in den vergangenen Monaten damit 18 Mitglieder der konservativen Partei in die Partei zur rechten Reform-Partei gewechselt. Gefahr durch Überläufer Doch auch wenn Nigel Farage Robert Jenrick mit breitem Lächeln auf die Bühne bat und Andrew Rosindell mit noch breiterem Handschlag begrüßte: Politikprofessor Karl Pike von der Londoner Queen Mary Universität ist nicht davon überzeugt, dass die jüngsten Zuwanderungen für die Reformpartei ausschließlich positiv sind; „Wie schon zuvor bei anderen politischen Parteien, die versucht haben zu wachsen, ist unklar, was diese neuen Kollegen zusammenhält. Die Reformpartei steht eindeutig rechts von den gemäßigteren Konservativen, aber sind sich alle über ihre Prioritäten einig?“

Hinzu kommt: Die neuen Mitglieder der Reform-Partei, die sich doch als progressive Alternative präsentieren möchte, sind alles andere als neu. Viel mehr sind es Gesichter, die viele Briten mit jenen Fehlentscheidungen verbinden, die ihnen derzeit das Leben teuer und kompliziert machen. Das scheint Reform bereits zu schaden. In der jüngsten Meinungsumfrage von Sky News und The Times konnte die Partei mit 24 Prozent das schwächste Ergebnis in neun Monaten erzielen. Keine Verschnaufpause für Labour Und doch sollte die regierende Labour-Partei nicht allzu früh jubilieren. Reform hat weiterhin gefährlich gute Karten. Selbst mit den aktuellen 24 Prozent liegt sie noch auf Platz eins, während Labour weniger als ein Fünftel der Wählerstimmen erzielt. Ein neuer Tiefstand für eine britische Regierungspartei.

Abgesehen von unabhängigen Abgeordneten (die aber nicht als Block abstimmen), stellt Reform gemeinsam mit der irischen Sinn-Fein-Partei (die keinen ihrer sieben Abgeordneten nach Westminster entsendet) die fünftgrößte Fraktion im Unterhaus.