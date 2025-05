Nigel Farage in Großbritannien auf der Überholspur

Damit war sein Siegeszug am Freitag nicht abgeschlossen. Bis zum Nachmittag waren zwar noch nicht alle der mehr als 1.600 Gemeinderatssitze ausgezählt, doch eine Tendenz zeichnete sich ab: Reform siegt nicht nur in den Umfragen. In Durham und Staffordshire kontrolliert die Partei nun den Gemeinderat und Lincolnshire erhält seinen ersten Reform-Bürgermeister. In North Tyneside, Westengland und Doncaster kann Labour zwar weiterhin den Bürgermeister stellen, doch Reform wird in diesen Bezirken zweitstärkste Partei.