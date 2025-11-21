Nach 3 Wochen Haft: Sarkozy veröffentlicht "Tagebuch eines Häftlings"

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ein Buch über seinen dreiwöchigen Aufenthalt hinter Gittern veröffentlicht. Das Buch "Le journal d'un prisonier" (Tagebuch eines Häftlings) sei vorbestellbar und ab dem 10. Dezember im Buchhandel erhältlich, teilte Sarkozy auf X mit.

"Im Gefängnis gibt es nichts zu sehen und nichts zu tun", schrieb der 70-Jährige. "Leider ist der Lärm dort ständig präsent. Aber wie in der Wüste wird das Innenleben im Gefängnis gestärkt." Der in der Libyen-Affäre zu fünf Jahren Haft verurteilte Konservative hatte das Pariser Gefängnis La Santé vor eineinhalb Wochen unter Auflagen verlassen können.