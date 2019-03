NGO-Schiff vor Italien: Salvinis "Häfen bleiben geschlossen"

Während ein italienisches NGO-Schiff, das am Montag im Mittelmeer 49 afrikanische Migranten rettete, nun in Richtung der Insel Lampedusa unterwegs ist, hält Italiens Innenminister Matteo Salvini an seinem strengen Einwanderungskurs festhält. "Die Häfen bleiben geschlossen", schrieb Salvini am Montagabend per Twitter.