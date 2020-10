New Yorker sollen zu Thanksgiving und Weihnachten nicht verreisen

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die Bewohner der Millionenmetropole aufgefordert, wegen der Coronavirus-Pandemie an den bevorstehenden Feiertagen nicht zu verreisen.

„Wir haben eine echte Bedrohung einer zweiten Welle hier in New York und wir kämpfen dagegen, aber wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte der demokratische Politiker am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ich rufe alle New Yorker auf, den Bundesstaat über die Feiertage nicht zu verlassen.“