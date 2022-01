Neuinfektionen in Deutschland erreichen Rekordwert von 80.000

Es wird vermutet, dass die Unterschiede mit der in Norddeutschland früher begonnenen Verbreitung der Omikron-Variante und der vermehrten Ansteckungsgefahr in Großstädten zusammen hängen.

Kaum zu vermeiden

Internationale Experten wie etwa der US-Amerikaner Anthony Fauci gehen mittlerweile davon aus, dass eine Ansteckung mit der Omikron-Variante bald kaum noch zu vermeiden sein wird. Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Dienstag mit einer Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa infiziert haben könnten.