Neuer Brexit-Deal: Abfuhr für Johnson von Merkel und Macron

Alternative zu „Backstop“

Dieser ist vielen Briten ein Dorn im Auge. Der „ Backstop“ – ein Notfallmechanismus für die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland – tritt dann in Kraft, wenn bis zum Austritt keine zufriedenstellende Lösung für die Grenze gefunden wird, die das Karfreitagsabkommen zur Beilegung des Nordirlandkonflikts 1998 nicht verletzt. So war es zwischen Theresa May und der EU ausgehandelt worden.