Neue Rekordzahl an Barrieren macht EU-Handel zu schaffen

Burgunder, Rose, Champagner – „ Frankreich macht exzellente Weine. Aber auch in den USA gibt es großartigen Wein“, twitterte Donald Trump und schürte damit sofort die Sorgen der französischen Winzer. Kaum von seiner jüngsten Frankreich-Reise zurückgekehrt, drohte der US-Präsident gleich mit Strafzöllen. Auf nach Frankreich exportierte amerikanische Weine würden viel höhere Zölle eingehoben als umgekehrt, wetterte Trump. „Und wissen Sie was? Das ist nicht fair. Wir werden was dagegen unternehmen.“

Schon im Vorjahr haben Trumps erste Tiraden gegen die französischen Weine einen sauren Nachgeschmack hinterlassen. Dabei zielt der strafzollfreudige Präsident nicht nur gegen den edlen Rebensaft aus Frankreich. Denn nicht Paris erhebt die – tatsächlich höheren – Zölle. Importabgaben liegen so wie die gesamte europäische Handelspolitik in der Zuständigkeit der EU-Kommission.