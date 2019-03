Neue Präsidentin der Slowakei: Große Hoffnungen und harte Fronten

13 Jahre - mit einer kurzen Unterbrechung – ist die linkspopulistische Smer an der Macht. Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak im Vorjahr musste Robert Fico zwar als Premier abtreten, als politische Zentralfigur der Smer-Partei bleibt Fico trotzdem politische Zentralfigur des Landes.

Die Spuren des Mordes führten zu einem Oligarchen mit bedenklich engen Beziehungen zur Regierungsspitze. Er ist nicht der einzige, der mit Hilfe derartiger politischer Kontakte in den letzten Jahren gute Geschäfte in der Slowakei gemacht hat. Korruption an die man sich gewöhnt habe, wie politische Beobachter in Bratislava resignierend eingestehen. Der Journalistenmord aber habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Über Monate gingen Hunderttausende Bürger auf die Straße um gegen das System zu demonstrieren. Die Protestbewegung „anständige Slowakei“ steht auch hinter Caputova und ihrem Wahlsieg.

Die Motivation vieler Wähler bringt die regierungskritische Tageszeitung SME auf den Punkt: „Das Volk hat Ja zu Caputova gesagt – und Fico abgelehnt.“ Schon vor der Wahl hat SME-Chefredakteurin Bianca Balogova im Gespräch mit demKURIER die Hintergründe der Wahlentscheidung deutlich gemacht: „Die Slowakei steht an einem Scheideweg. Werden wir endlich eine echte Demokratie mit allen Freiheiten, oder biegen wir in Richtung eines Staates ab, in dem die Regeln einer Mafia herrschen.“ Ähnlich deutlich formuliert es die Chefredakteurin in ihrem eigenen Kommentar: „Die Bürger haben eine Politik abgelehnt, die eine privilegierte Schicht schützt, die korrumpiert und für ihr eigenes politisches Überleben die Zukunft eines Volkes opfert.“