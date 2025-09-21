Netanjahu spricht von möglichem Frieden mit Syrien und Libanon

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Vision einer künftigen Friedensregelung mit den verfeindeten Nachbarländern Syrien und dem Libanon skizziert. "Unsere Siege im Libanon gegenüber (der Schiitenmiliz) Hisbollah haben ein Gelegenheitsfenster eröffnet, zu einer Möglichkeit, die vorher nicht vorstellbar war, (...) und das ist die Möglichkeit eines Friedens mit unseren nördlichen Nachbarn", sagte Netanjahu während der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem.

"Gewisse Fortschritte" bei Gesprächen mit Syrien "Wir unterhalten Kontakte mit den Syrern, es gibt gewisse Fortschritte", sagte Netanjahu ferner. Dies sei aber noch Zukunftsmusik. Auch Kontakte mit dem Libanon seien "nicht möglich gewesen ohne unseren klaren Sieg an der nördlichen Front und anderen Fronten", sagte der Regierungschef. Er bekräftigte seine Ablehnung der Einrichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates, "die unsere Existenz gefährdet und eine absurde Belohnung des Terrors darstellen" würde. Die internationale Gemeinschaft werde "in den nächsten Tagen in der Frage von uns hören", sagte er mit Blick auf den Vorstoß führender Länder zur Anerkennung eines palästinensischen Staates.