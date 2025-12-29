Ehemaliger Rapper will Ministerpräsident von Nepal werden

Der Bürgermeister von Kathmandu, Balendra Shah, hat sich ⁠der Rastriya Swatantra Partei (RSP) angeschlossen und steigt damit in das Rennen um den Posten als Ministerpräsident von Nepal ein. Einer Vereinbarung zufolge soll der 35-jährige, als Balen bekannte frühere Rapper, Ministerpräsident werden, falls die RSP die Wahlen am 5. März gewinnt, wie Parteivertreter am Montag mitteilten.

Die Partei wird von dem ehemaligen Fernsehmoderator Rabi Lamichhane, 48, geführt, der Parteichef bliebe. Die beiden populären Politiker fordern damit die älteren Parteien heraus, die die Geschicke Nepals über 30 Jahre lang geleitet haben.