Gemeinsam mit Nehammer wurden sein früherer Sondergesandter Peter Launsky-Tieffenthal und Marie-Louise Weissenböck, Regionaldirektorin von "Christen an der Seite Israels", für ihre "herausragenden Verdienste um den Staat Israel" von der israelischen Botschaft geehrt. Nehammer betonte, dass ihn der Award mit "Stolz" erfülle und eine "Verpflichtung" für ihn sei. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass seit der Attacke der Hamas-Terroristen der "Antisemitismus lauter und stärker" geworden sei, so "wie seit Jahrzehnten nicht mehr." Der Terroranschlag auf Israel sei eine Attacke "auf unsere gemeinsamen Werte", da die Islamisten Israel die Existenz absprächen und unschuldige Geiseln genommen hätten.

Nehammer: "Bringt die Geiseln heim!" Der Schutz und die Existenz Israels sei für Österreich nicht nur eine politische, sondern auch eine moralische Verpflichtung. Abschließend betonte der Ex-Kanzler Österreichs, dass die Freundschaft mit Israel "immerwährend" sein werde. Nehammer beendete seine Dankesrede mit den Worten: "Bringt die Geiseln heim!" "Wir werden alles in unserer Macht stehende machen, damit eure Geliebten freigelassen werden", ergänzte Stocker bei seiner anschließenden Ansprache. Der Auszeichnung für Nehammer bezeuge die Freundschaft der beiden Nationen, sagte der Kanzler, der betonte, dass "unsere Werte" gegen Antisemiten, Extremisten und Terroristen verteidigt werden müssten und verwies dabei auf die Terrorattacke in Washington in der Vorwoche, bei der zwei israelische Botschaftsmitarbeiter auf offener Straße erschossen wurden. Wie mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei einem Telefonat besprochen, ist es ein Waffenstillstand, die Befreiung aller Geiseln und Zugang zu den Zivilisten in Gaza gemeinsames Ziel Österreichs und Israels. Der Preis wurde den Geehrten anlässlich eines Empfanges zum 77. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels durch Botschafter David Roet überreicht. Bei der Verleihung waren auch die Familien von Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal, die auf die Bühne gebeten wurden, anwesend.

Dank vom israelischen Botschafter Die beiden, die mit dem mittlerweile freigelassenen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger Tal Shoham die Hamas-Geiselhaft verbrachten, befinden sich seit mittlerweile rund 600 Tagen in den Händen der Terrororganisation. Auf diesen Umstand wies auch Botschafter Roet in seiner Eröffnungsrede hin. Gleichzeitig dankte er auch Stocker, Nehammer, Launsky-Tieffenthal und Weissenböck für ihre Freundschaft und Unterstützung. Montagabend hatte Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) die Geschwister von Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal - es handelte sich jeweils um einen Bruder und eine Schwester der beiden - ins Außenministerium in Wien eingeladen. Bei dem Termin hielten sie Bilder ihrer Geschwister in die Kameras der anwesenden Fotografen und forderten auf beigefügten Texten ihre Freilassung. Am Dienstag wies die Schwester einer Geisel im Palais Liechtenstein sichtlich emotional auf die verheerende Lage der Geiseln in den Tunneln der Hamas-Terroristen hin. Wie die israelische Botschaft im Vorfeld mitteilte, sollen mit diesem Preis Menschen und Organisationen in Österreich geehrt werden, "die durch ihre Leistungen einen außerordentlichen Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Israel und Österreich geleistet haben". Er sei auch "ein Ausdruck der Dankbarkeit dafür, Israel in diesen schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen".

Nehammer und Launsky-Tieffenthal würden "für ihr außerordentliches Engagement und ihre prinzipienfeste Führung in der Kampagne zur Befreiung der israelischen Geiseln in Gaza geehrt", hieß es in der Aussendung der israelischen Botschaft weiter. Darunter befindet sich auch Tal Shoham. Nehammer habe "internationale diplomatische Kanäle und die Beziehungen Österreichs" genützt, Launsky-Tieffenthal "seine unermüdliche und diskrete Diplomatie". Weissenböck wiederum sei "seit vielen Jahren eine Stimme von moralischer Klarheit und Mut" sowie "führend im Kampf gegen Antisemitismus, gegen Fehlinformationen und für ein besseres Verständnis der Geschichte Israels, seiner demokratischen Werte und der Herausforderungen, vor denen es steht".