Nawalnys Gerichtsverfahren: Videoschaltung aus dem Gefängnis

Kurzfristig wollte die russische Justiz am Donnerstag über die international so heftig kritisierte Inhaftierung von Alexej Nawalny entscheiden. Der 44-jährige Kreml-Kritiker wurde gehört - allerdings nur per Videoschaltung aus Moskauer Gefängnis, wo er in Einzelhaft einsitzt.Konkret ging es dabei um die offiziell wegen Verstoßes gegen die Meldeauflagen verhängte 30-tägige Haft. Nawalny war direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich nach einem Giftanschlag auskurierte, festgenommen worden.