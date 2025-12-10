Namensverbot für Veggie-Produkte: Große Entscheidung in Brüssel

Am Mittwoch könnte sich vorerst entscheiden, ob vegetarische Fleischersatzprodukte weiterhin Burger, Schnitzel oder Wurst heißen dürfen.

Der Vorschlag für ein EU-weites Namensverbot geht am Nachmittag in Brüssel in die womöglich letzte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Staaten. Ob sich der Vorschlag durchsetzt, ist noch unklar.